Protezione civile, campagna Io non rischio. A Soverato partecipa anche Angelo Borrelli

Si svolge oggi in tutta Italia di “Io non rischio”, la campagna di comunicazione sulle buone pratiche di protezione civile nei casi di terremoti e alluvioni. Unica piazza fisica per la Calabria è Soverato dove ricorre il ventesimo anniversario della tragedia Le Giare. Appuntamento alle 15 nella villa comunale di viale Kennedy. Previsto intorno le 17.00 l’arrivo del Capo Dipartimento Nazionale Angelo Borrelli.

Questa mattina i intanto Volontari Comunicatori del Gruppo Comunale di Protezione Civile città di Catanzaro allestiranno degli info point dalle 10.00 alle 12.00 al il Parco della Biodiversità e al Parco Gaslini nel quartiere Lido.