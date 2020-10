Soverato: studente dell’ITT Malafarina positivo al covid, sindaco chiude la scuola

Uno studente dell’ITT Malafarina di Soverato è risultato positivo al covid-19. Per questo motivo, con ordinanza numero 113 di oggi 11 ottobre, il sindaco della città Ernesto Alecci ha deciso di chiudere la scuola nella giornata di domani lunedì 12 ottobre e martedì 13 ottobre. La chiusura dell’istituto, si legge nell’ordinanza, è necessaria per contenere il contagio da coronavirus ed è stata decisa a seguito di un confronto tra il primo cittadino di Soverato, il dirigete scolastico del Malafarina e il sindaco di San Sostene, comune limitrofo a Soverato in cui risiedono molti ragazzi che frequentano la scuola.