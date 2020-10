Ingegnere catanzarese premiato dal Ministro del Lavoro per un sistema intelligente che riduce il rischio di contagio da covid

Lo scorso Venerdì 9 Ottobre, nella sede di Unioncamere a Roma si è concluso l’Internet Governance Forum, nell’ambito del quale è stato consegnato il premio “Top of the PID” alle aziende che si sono particolarmente distinte nella realizzazione di applicazioni digitali.

Tra le aziende premiate c’è Revelis, startup innovativa che opera nel settore dell’Intelligenza Artificiale e che ha realizzato un innovativo sistema di Monitoraggio delle misure di sicurezza per ridurre il rischio da contagio da COVID-19, denominato iGuard.

A capo di Revelis c’è un catanzarese purosangue, Salvatore Iiritano, che ha ritirato il premio dalle mani del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Nunzia Catalfo, a cui ha anche fatto dono di uno dei dispositivi realizzati. “La ministra Catalfo ha molto apprezzato il nostro sistema ed ha promesso di installarlo a breve presso il Ministero del Lavoro” – ha commentato Iiritano – “e questo conferma la bontà di una soluzione che trova già applicazione in diversi settori come scuole, ospedali ed esercizi pubblici, e che consente il monitoraggio delle misure di sicurezza per ridurre il rischio da contagio da Covid 19 (uso delle mascherine e distanziamento sociale)”.