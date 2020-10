Acqua, a Catanzaro disagi anche domani. Ecco le zone interessate

Domani, mercoledì 14 ottobre, verrà interrotta l’erogazione dell’acqua potabile in due zone della città. Dalle ore 8 e fino al primo pomeriggio l’interruzione riguarderà rione De Filippis e parte di via Crispi per lavori urgenti sulla condotta principale a servizio del serbatoio Madonna dei Cieli.

Dalle ore 13:30 e fino alla prima serata, l’erogazione verrà interrotta a Giovino e nell’area del porto compresa fra via Sant’Elena e via Martiri di Cefalonia per consentire, nell’ambito degli interventi di ingegnerizzazione della rete, l’installazione di apparecchiature idrauliche finalizzate all’ultimazione del nuovo nodo idrico di via Izzi De Falenta.