Luminarie di Natale, scade il 21 ottobre l’indagine esplorativa

Scade il 21 ottobre il termine ultimo per partecipare all’indagine esplorativa indetta dal Comune per individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per il servizio di noleggio, posa in opera e manutenzione delle luminarie di natale.

L’installazione delle luminarie artistiche natalizie si prevede per i seguenti siti: da via Indipendenza a piazza Roma (altezza funicolare), comprendendo via Indipendenza; piazza Matteotti (Cavatore); piazza G. Garibaldi; corso Mazzini (includendo via Alberghi, vicolo Alberghi, vico Piazza Mercanti e vico II Duomo); piazza Grimaldi; giardini N. Green (luci su alberi esistenti); . via A. Menniti lppolito – via Arcivescovado; piazza Roma (altezza funicolare). Nel quartiere Lido: corso Progresso, piazza A. Garibaldi (luci su alberi esistenti), via Corace (incrocio via Fiume/Piazza A. Garibaldi).

L’importo a base d’appalto è pari a 65 mila euro.