Trovato con 800 grammi di marijuana in casa: arrestato 26enne a Catanzaro

Un giovane di 26 anni, F.R., che lavorava in un locale di cucina orientale, è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Catanzaro, con l’accusa di spaccio di droga.

In seguito ad una perquisizione, il giovane è stato trovato con 800 grammi di marijuana in casa. F. R., difeso dagli avvocati Enzo e Davide De Caro, è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida del fermo.