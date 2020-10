Covid e Agenzia Entrate, sindacato Ulpa chiede accertamenti per l’Ufficio dell’ex catasto

“Il sindacato Uilpa – si legge in una nota stampa- esprime vivo compiacimento nei confronti del direttore regionale Agostino Pellegrini – per avere tempestivamente chiuso gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate di Via Lombardi (dove è stato segnalato un caso di coronavirus ndr) e sottoposto a verifica molecolare tutti i dipendenti, a seguito della segnalazione di questa organizzazione, diretta ed attraverso i mass-media locali”.

“Questa organizzazione – si legge ancora – non è a conoscenza però dei motivi per i quali non è stato adottato analogo provvedimento in favore del personale dell’ex Catasto di Corso Mazzini”.

Nella nota si fa riferimento a contatti quotidiani tra collaboratori di entrambi gli uffici e cita un episodio specifico dello scorso 7 ottobre relativo alla visita proprio del dipendente poi risultato positivo in questa sede. Al lavoratore contagiato il sindacato rivolge poi “sinceri auguri per un immediato recupero di salute ed operativo” . “Uilpa richiede lumi o analoghi interventi di chiusura e di trattamento pre-sanitario – sicuramente in favore dei lavoratori dell’ex Catasto-“previa segnalazione alle Asp territorialmente competenti”.