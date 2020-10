Piazza Dogana, lo scatto di un cittadino per far notare l’abbandono della fontana

La fontana di piazza Dogana, nel cuore del quartiere Lido di Catanzaro, era un tempo un punto in cui tanti bambini si ritrovavano curiosi per osservare i pesciolini e gettare loro qualche briciola. Ormai dai tanti anni è invece abbandonata a se stessa usata da incivili come pattumiera.

E così, questa mattina, Giuseppe Bianco, un semplice cittadino come tanti, ha deciso di sedersi dentro e scattare una foto.

Una sorta di protesta pacifica, un modo per mandare un segnale a chi dovrebbe occuparsi della sua cura come ordinaria amministrazione. Proprio a due passi da piazza Dogana, c’è invece il laghetto curato a modo da cittadini volenterosi, stufi di vedere la fontana abbandonata utilizzata come piccola discarica. Due immagini diverse che come ha fatto notare Giuseppe fanno riflettere.