Snaitech e la nuova app d’ispirazione giallorossa

Una maglia a strisce giallorosse, con il numero undici appiccicato sulla schiena. Un assist troppo semplice per sbagliare: “Piedino di fata, Catanzaro, 1977“. Dal campo che fu alla storia del calcio che ancora è, fino agli spot in tv e alle reclame delle multinazionali: travalicano ogni confine ed ogni argine le aquile; l’ultimo esempio arriva da Snaitech – tra i principali operatori in Italia del settore gaming e betting – che si è rifatta proprio al Catanzaro, al suo blasone e alla sua bandiera Massimo Palanca per il lancio di una nuova app.

Un game quiz dedicato allo sport e chiamato SN4IFUN collegato al colosso americano Amazon che metterà in palio ogni giorno buoni spesa per la propria piattaforma. Una strada sterrata il background dello spot, due turisti con l’auto in panne i protagonisti; il transito di un trattore guidato da un anziano con indosso la maglia di Palanca costituisce il punto di svolta: riconoscendo l’annata, la squadra e chi indossava quella casacca, i due si guadagnano l’agognato passaggio. “Piedino di fata, 1977“. Il Catanzaro, chi sennò?