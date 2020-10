Covid 19, Sersale: positivo intero nucleo familiare. Chiuse le scuole a Sersale e anche a Belcastro

Non c’era mai stato un focolaio Sars cov 2 nella presila catanzarese, ora c’è. Brutta notizia per la comunità di Sersale: i tamponi processati hanno dato esito positivo confermando la presenza del virus su più persone appartenenti allo stesso nucleo famigliare.

Ora è impresa ardua riuscire a individuare i contatti anche perché ci sono di mezzo studenti e con loro interi gruppi classe. Sersale e non solo: il contagio potrebbe allargarsi in modo esponenziale anche nei paesi limitrofi. Come per Taverna qualche settimana fa, ora anche Sersale ha bisogno della vicinanza del mondo della sanità per portare certezze laddove c’è ora tanta paura.

Intanto in seguito a questi casi, che come precisato dall’Amministazione Comunale sono quattro, è stata decisa la chiusura delle scuole per domani e dopodomani. Non si svolgerà nemmeno il mercato locale. Chiuse scuole anche a Belcastro, domani, in via precauzionale.