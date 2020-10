Fogne via Cilea, Franco Longo: non sono di proprietà del Comune

Dichiarazione dell’assessore ai Lavori pubblici Franco Longo:

“In via Cilea non sono presenti impianti fognari di proprietà comunale, né sono pervenute al settore Lavori pubblici segnalazioni nel merito. Da sempre, comunque, l’amministrazione comunale ha collaborato proficuamente con i privati che gestiscono e hanno competenze sull’area in questione. Tant’è che venerdì, dopo aver avuto la necessaria liberatoria da parte di un privato, provvederemo a sistemare una perdita di un condotta idrica che non è di pertinenza pubblica. Per qualsiasi altro intervento siamo disponibili a confrontarci con i proprietari ferme restando le rispettive competenze”