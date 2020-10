Il sindaco Sergio Abramo ha proclamato per domani, venerdì 16 ottobre, il lutto cittadino in memoria della governatrice Jole Santelli. A Palazzo De Nobili, sede del Comune, e a Palazzo di Vetro, sede della Provincia di Catanzaro, Abramo ha disposto di esporre le bandiere a mezz’asta in segno di cordoglio per la scomparsa della presidente.