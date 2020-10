Morte Santelli, il cordoglio della Calabria. Non solo quella della politica

Anche dal mondo politico e non solo calabrese iniziano ad arrivare copiosi i messaggi di cordoglio per la prematura scomparsa del presidente della Regione Jole Santelli.

“Senza parole. Attonito per la morte improvvisa, inaspettata, dolorosa di Jole Santelli. Incapace di immaginare nella fredda immobilità della morte la sua gioiosa vitalità e il suo sorriso, sempre capace di trasformare l’agire politico in un incontro tra persone. E’ sempre stato così: in Parlamento, al Ministero, al Comune e da ultimo in Regione. Pronta ad ascoltare e a ricercare soluzioni quanto più condivise possibili, attenta al merito delle persone e sempre ancorata ai valori solidi della democrazia liberale. Ora è il momento di stringersi al dolore della sua famiglia, alla quale esprimo il più sentito cordoglio”. Così Antonio Viscomi, deputato calabrese del Partito Democratico, appresa la notizia della morte di Jole Santelli, Presidente della Regione Calabria.

La scomparsa di Jole Santelli mi ha sconvolto. Sono le notizie che nessuno vorrebbe ricevere. Piango l’amica e la collega che ci lascia assai prematuramente. E’ una perdita irreparabile per la sua famiglia. Un vuoto per la Calabria che pochi mesi or sono l’aveva eletta Presidente. E’ il momento della compostezza,ndella riflessione. Un dolore vero per tutti che lasci il segno per affrontare il futuro con sentimenti di umana solidarietà. Alla famiglia della Presidente Santelli le espressioni di cordoglio e di partecipazione che mi sento di rivolgere anche a nome di tutto il NCDU. Così Mario Tassone -segretario nazionale NCDU (Cristiani Democratici Uniti)

“La prematura, inaspettata, scomparsa della presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, ci lascia – senza ipocrisia – senza parole. Davanti alla solennità della morte non ci sono steccati ideologici, divergenze politiche, sterili discussioni sul modo di governare la nostra regione che amava moltissimo”. E’ quanto afferma il consigliere regionale del Pd, Libero Notarangelo.

“La presidente Santelli ha saputo trasformare in vitalità incosciente il dolore, e in coraggio la pressione e la preoccupazione per un percorso in salita, complicato dalle incognite della malattia che ha combattuto fino alla fine – ha detto ancora Notarangelo – ha sfidato la sorte con il sorriso. Alla famiglia prima di tutto, che amava tanto e dalla quale era amatissima, la più sincera vicinanza”.

L’improvvisa scomparsa di Jole Santelli è una notizia tragica che ci lascia sgomenti. Come Movimento 5 Stelle calabrese esprimiamo il nostro cordoglio e ci stringiamo, con affetto e commozione, intorno alla sua famiglia e a tutte le persone a lei care. Oggi è una giornata di grande dolore per tutta la Calabria”. Lo affermano, in una nota, i parlamentari M5S Francesco Sapia, Giuseppe d’Ippolito e Paolo Parentela. “Ci addolora la scomparsa prematura della presidente della Regione Calabria, Jole Santelli- proseguono Sapia, d’Ippolito e Parentela – che con forza e coraggio stava lottando contro un brutto male. Davanti alla notizia, che tocca nel profondo la Calabria e la politica italiana, ogni parola può essere inadeguata, insufficiente. Esprimiamo la nostra vicinanza e il nostro affetto ai familiari, ai collaboratori e a tutte le persone vicine alla presidente. Ricorderemo – concludono i parlamentari M5S – lo spirito combattivo, esemplare, con cui la presidente Santelli ha affrontato la sua vicenda personale”.

Il presidente di Unindustria Calabria, Aldo Ferrara, insieme ai colleghi presidenti delle articolazioni territoriali provinciali Fortunato Amarelli, Rocco Colacchio, Mario Spanò e Domenico Vecchio, il presidente di Ance Calabria Giovan Battista Perciaccante insieme ai colleghi presidenti delle articolazioni territoriali provinciali Luigi Alfieri, Gaetano Macrì, Giovanni Mazzei e Francesco Siclari, il vicepresidente nazionale Natale Mazzuca, la presidente regionale del gruppo Giovani Imprenditori Marella Burza, il presidente di Piccola industria regionale Daniele Diano e gli organismi direttivi tutti esprimono profondo cordoglio per la morte della presidente della Regione Calabria, Jole Santelli.

Prima presidente donna della Calabria, Santelli ha lavorato alacremente per il rilancio della nostra terra dimostrando grandi capacità di ascolto e di programmazione. Figura carismatica e forte dal carattere combattivo e determinato che l’ha portata ad affermarsi anche a livello nazionale con prestigiosi e autorevoli incarichi, quali quello di sottosegretaria di Stato al Ministero della giustizia, nonché di sottosegretaria al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Dal momento della sua elezione a presidente della Calabria, ha svolto il suo incarico con grande impegno ,dedizione e sensibilità. Non da ultimo si ricorda il grande sforzo della presidente Santelli a sostegno dell’imprenditoria calabrese con la stipula del protocollo per lo sviluppo dell’economia.La notizia di oggi lascia in tutti noi un grande vuoto. Alla famiglia della presidente, Unindustria Calabria esprime le più sincere condoglianze

“È una notizia che mi ha assolutamente sconvolto e sono molto addolorato, innanzitutto dal punto di vista umano; non è possibile che una giovane donna di 51 anni possa lasciarci in questa maniera”.

E’ quanto dichiara in una nota il direttore generale dell’Arpacal, dr. Domenico Pappaterra, commentando la notizia della morte del presidente della Regione Calabria, Jole Santelli.

“Mi dispiace – afferma Pappaterra – anche per la nostra cara Calabria che Jole amava tanto, perché finalmente aveva trovato una guida motivata, appassionata e politicamente esperta per dare delle risposte a questa nostra terra sfortunata che tanto ha bisogno di aiuto, ma soprattutto ha bisogno di uomini e donne di grande volontà. Siamo entrati insieme in Parlamento nel 2001 e, sebbene fossimo in due aree politiche differenti , con posizioni parlamentari altrettanto differenti, la nostra amicizia si è sempre consolidata negli anni sulla base di un forte e reciproco rispetto , al punto tale che una volta eletta presidente della Regione Calabria , con il sottoscritto direttore generale dell’Arpacal nominato dalla precedente giunta 7 mesi prima, le presentai una relazione sulle mie attività nell’ente dando la mia disponibilità, qualora lei lo reputasse opportuno , di lasciare la strada ad altre scelte governative. Lei invece mi incoraggiò ad andare avanti nell’opera di riorganizzazione dell’agenzia ambientale calabrese, a dimostrazione di non avere paraocchi politici , di credere nella volontà delle persone e soprattutto avere una visione che prescindeva dall’appartenenza politico culturale”.

La Giunta di CIA – Agricoltori Italiani della Calabria, nell’apprendere la notizia della improvvisa e prematura dipartita della Presidente Iole Santelli, esprime cordoglio per quanto accaduto.

“Siamo profondamente e sinceramente rammaricati per l’improvvisa scomparsa della governatrice, per quanto noti i suoi importanti problemi di salute, tutti gli agricoltori e le agricoltrici di CIA – Agricoltori Italiani della Calabria si uniscono al dolore della famiglia della Presidente Santelli” queste le parole del Presidente Nicodemo Podella.

A nome della segreteria regionale del Movimento Sociale Fiamma Tricolore – scrive Francesco De Leo – esprimo profondo cordoglio per la scomparsa del presidente della regione Calabria Jole Santelli. Una notizia nefasta che coglie oggi la nostra regione in un periodo drammatico sia economicamente che dal punto di vista sanitario A Lei va il nostro pensiero avendola riconosciuta come donna forte e combattente che nonostante la grave malattia non ha esitato a mettersi al servizio della Calabria e dei suoi cittadini in un periodo drammatico e sfortunato caratterizzato da una pandemia globale.Durante i mesi di chiusura totale abbiamo potuto constatarne le qualità e apprezzare la sua capacità di ascolto delle nostre istanze riguardo alcuni provvedimenti sanitari ed economici da attuare.

La notizia della scomparsa della Presidente Santelli è un colpo durissimo – scrive il presidente di Arci Calabria Apostoliti – Una tragedia umana che sconforta e piega le gambe. Se ne va una donna forte, una calabrese fiera che ha affrontato, fino all’ultimo giorno, la malattia con grande determinazione e con la dignità da combattente. Alla sua famiglia, ai suoi cari e alla sua comunità politica giunga la più sincera vicinanza.

La scomparsa improvvisa della Presidente Jole Santelli ci addolora profondamente. Ne abbiamo apprezzato il suo alto senso delle Istituzioni, il suo farsi carico, in un momento difficile, dei problemi della Calabria con il pensiero e lo sguardo rivolto a rilanciarne l’immagine. Alla sua famiglia, agli amici ma anche ai cittadini calabresi, vanno le condoglianze di tutta la Coldiretti Calabria. Lo scrive Franco Aceto Presidente Coldiretti Calabria

La notizia del decesso della Presidente della Giunta Regionale – si legge in una nota congiunta di Coordinamento Cittadino PD,Art.1 Catanzaro, Italia Viva Catanzaro, PSI Catanzaro-ci lascia sgomenti e addolorati. L’on. Iole Santelli si è sempre distinta per il coraggio e la forza di volontà tipiche di noi calabresi. Per la Calabria tutta è un momento di tristezza che va oltre gli schieramenti politici, da parte nostra non possiamo che riconoscerle la passione e l’amore verso la sua terra. Esprimiamo quindi la nostra vicinanza alla famiglia e ci uniamo al dolore dei tanti amici che in questo momento stanno piangendo la perdita di una donna di valore.