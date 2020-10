Morte Santelli, il cordoglio della Camera di Commercio di Catanzaro

Il presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, assieme a tutta la Giunta e al Consiglio camerale, nonché ai funzionari e ai dipendenti dell’Ente, esprime il più profondo cordoglio per la prematura scomparsa della presidente della Giunta regionale on. Jole Santelli: «La notizia della scomparsa della presidente ci lascia attoniti, sgomenti.

Con lei, in questi pochi mesi dal suo insediamento, avevamo iniziato un confronto schietto e collaborativo in merito alle misure da destinare al tessuto economico e produttivo tanto nell’immediato e nel lungo periodo. E proprio in questo periodo ho avuto modo di apprezzare il suo pragmatismo e la capacità di avere un contatto personale e diretto con i più alti livelli politici nazionali, un valore aggiunto che, ne sono certo, sarebbe stato particolarmente utile alla nostra regione nella risoluzione di tante questioni aperte. Giungano, dunque, alla sua famiglia e ai suoi affetti le più sincere e profonde condoglianze da parte mia e di tutta la Camera di Commercio di Catanzaro».