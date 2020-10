Contrasto allo spaccio di stupefacenti in area sud, ancora un arresto

I Carabinieri della Stazione di Catanzaro Santa Maria a seguito di un servizio di controllo del territorio hanno tratto in arresto G.C. classe 1988, convivente con precedenti di polizia.

I militari già da giorni avevano tenuto sotto controllo i movimenti dell’uomo, molto sospetto per i suoi continui contatti con noti tossicodipendenti della zona. Nella giornata di mercoledì, pertanto, i Carabinieri hanno deciso di procedere alla perquisizione dell’abitazione dell’uomo, rinvenendo complessivamente circa 90 grammi di marijuana in un unico involucro.

Il tutto è stato posto a sequestro da parte degli operanti. L’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari e, a seguito dell’udienza di convalida, rimesso in libertà.