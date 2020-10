Soverato, chiuso l’Istituto Comprensivo: positivo un collaboratore scolastico

Il sindaco di Soverato, con apposita ordinanza, chiude l’Istituto Comprensivo Laura Vicuna (comprensi gli uffici amministrativi) per due giorni: domani e lunedì. La motivazione, contenuta nell’atto, è sostanzialmente correlata alla necessità di adottare le opportune misure al fine di rendere sicuri gli ambienti dell’istituto a seguito della positività al Covid 19 di un collaboratore scolastico.

In un video, pubblicato sui social, Alecci spiega le ragioni della scelta legate alla positività al Covid 19 di un collaboratore scolastico. “In maniera precauzionale chiudiamo la scuola per effettuare la sanificazione prevista già per domattina e per dare il tempo ai colleghi del collaboratore di effettuare il tampone”.

I tamponi saranno effettuati domattina alle 10 e coinvolgeranno tutti gli operatori che hanno avuto contatti con il collaboratore che, a sua volta, non ha avuto contatti con i bambini – così come precisa il sindaco. “Il collaboratore – spiega – non è di Soverato ma di Torre di Ruggiero, dove in questi giorni si sta verificando una situazione molto delicata, motivo per il quale esprimiamo vicinanza a tutta la comunità di Torre di Ruggiero dove, purtroppo, i casi positivi aumentano di giorno in giorno. Volevo tranquillizzare le mamme e le famiglie dei bambini: molti di loro mi stanno chiamando. La situazione sembra tranquilla, anche, perché una delle collaboratrici che ha avuto contatti con il soggetto risultato positivo ha effettuato, ieri (per motivi suoi) il tampone che ha dato esito negativo”.