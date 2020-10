L’ultimo saluto di Aterp Calabria alla presidente Jole Santelli

Sarà il Commissario Straordinario di ATERP Calabria, Avv. Paolo Petrolo, a guidare, domani sabato 16 ottobre 2020, una delegazione di ATERP Calabria che renderà l’ultimo omaggio e l’estremo saluto alla salma della Presidente della Giunta regionale della Calabria Jole Santelli che sarà esposta in Piazza San Francesco di Paola alla Cittadella regionale.

“Renderemo omaggio e l’ultimo saluto alla Presidente Jole Santelli – ha detto il Commissario Straordinario Avv. Paolo Petrolo – per dirle anche grazie della preziosa e generosa vicinanza alla nostra Azienda in questi mesi di avvio del Governo regionale. In ogni passaggio ci è stata vicina e ci ha sempre assicurato pieno e convinto sostegno ed avevamo con Lei già in cantiere una serie di iniziative che puntavano a rafforzare ruolo e presenza dell’edilizia residenziale pubblica nella nostra Regione con l’occhio attento alle categorie più deboli unita alla necessità di favorire il rilancio economico del settore edile attraverso i provvedimenti recenti legati all’efficientamento energetico e di sostenibilità ambientale dei nostri immobili. Una piena e forte consonanza che abbiamo il dovere di continuare a perseguire, oggi più che mai, nel nome di una giovane Presidente che mai potremo dimenticare”