Un intenso di minuto di raccoglimento dal balcone di Palazzo De Nobili

Un intenso e commosso minuto di silenzio dal balcone di Palazzo De Nobili: il sindaco Sergio Abramo ha partecipato all’iniziativa indetta in Calabria dalla sezione regionale di Anci, associazione nazionale Comuni italiani, per commemorare, alle ore 12, la presidente Jole Santelli, stroncata da una malattia.

Subito dopo, il primo cittadino si è unito al raccoglimento proposto dal Consiglio comunale: in sala Concerti hanno partecipato gran parte degli esponenti dell’esecutivo, a partire dalla vicesindaco Gabriella Celestino, e del Consiglio presieduto da Marco Polimeni.

In città, oggi, è stato proclamato il lutto cittadino. Da ieri sono esposte bandiere a mezz’asta, in segno di lutto, sia in Municipio che nella sede della Provincia di Catanzaro.