A Sersale scuole chiuse fino al 24 ottobre

Cinque le persone positive al covid 19 e tantissimi cittadini in attesa del risultato del tampone. Dinnanzi a un quadro poco rassicurante, il Comune di Sersale non ha avuto dubbi : tutte le scuole chiuse fino a sabato 24 ottobre. A darne notizia è il primo cittadino sersalese Salvatore Torchia che invita i cittadini “a mantenere la calma per situazione di giustificata apprensione” e precisa che “ogni decisione è stata concordata con le dirigenti scolastiche Maria Brutto dell’Istituto comprensivo Sersale e Cristina Lupia dell’istituto superiore dello stesso paese presilano”

Gli alunni delle comunità educante di Sersale, già da lunedì prossimo, usufruiranno della didattica a distanza .