Barista aggira il Dpcm: chiude a mezzanotte e riapre dopo 15 minuti

Nel dpcm manca l’orario di riapertura. E cosi Aldo Manoieri il titolare del Bar Plaza Cafè aggira il decreto: chiude il locale a mezzanotte e lo riapre dopo quindici minuti. La notizia diventa virale. Anche perché i vigili urbani intervenuti non hanno potuto far altro che dargli ragione.

In sostanza il nuovo Dpcm (in attesa del nuovo previsto per le prossime ore/giorni) prevede la chiusura di alcune attività a mezzanotte. Bar, ristoranti e pub dalle 21 possono servire solo ai tavoli fino a mezzanotte. Il punto, secondo la storia del catanzarese, per chi svolte attività h24 a che ora è prevista la riapertura? Siccome il Dpcm non lo dice, Manoieri fa da sé e riapre 15 minuti dopo.

Ma non è tutto. L’esercente catanzarese pare aver fatto “scuola”. Sulle testate nazionali si leggono, infatti, iniziative simili a quelle adottate dall’intraprendente Manoieri.