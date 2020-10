Passa a velocità sostenuta con la sua auto, uccide un cagnolino in Piazza Matteotti e poi scappa via

E’ bastato un attimo di distrazione ed è stata la fine per un povero cagnolino investito ed ucciso da un’auto che transitava a gran velocità nei pressi di Piazza Matteotti, all’altezza dell’istituto bancario. Almeno secondo quanto ricostruito dai testimoni che, accortisi del fatto, hanno cercato di prestare i primi soccorsi.

Dalle testimonianze raccolte sul posto, sembra che una coppia fosse tranquillamente a passeggio con il cucciolo, quando il cagnolino ha attraversato la strada e per lui è stata la fine. Sul posto la Polizia Municipale e molti passanti in soccorso della donna che è ancora in evidente stato di choc.