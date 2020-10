Covid 19, scuole chiuse per due giorni a Petronà

Dopo Belcastro e Sersale, anche Petronà. Anche nel paese dei funghi e delle castagne, scuole chiuse per due giorni a scopo precauzionale. Lo annuncia il primo cittadino Vincenzo Bianco su Facebook, giustificando l’interruzione attività didattiche per “notizie contagi paesi limitrofi” e rammentando importanza distanziamento, igiene e uso dispositivi di prevenzione”. Torna a far paura il virus ai piedi dei monti della Sila.