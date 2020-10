Fabio Lagonia: ‘La Cittadella dev’essere intitolata Palazzo degli Itali’

“L’unica intitolazione da dare alla Cittadella Regionale della Calabria è “Palazzo degli Itali”. L’unica. Infatti, in quanto sede istituzionale principale della regione, deve veicolare soprattutto oltre i suoi confini, un messaggio che la storia le ha consegnato, ossia quell’unicum storico-geografico-culturale originalissimo presente in questo territorio in cui nacque il nome Italia; nome che i Romani nel 49 a.C. estesero fino alle Alpi. Particolarità unica e prestigiosa.

Una intitolazione non può farsi sull’onda emotiva di un evento, pur tragico. Una intitolazione, al contrario, dovrebbe portare con sé una visione e una strategia. Chiunque, soprattutto chi non ne conoscesse motivo e significati, si chiederebbe: perché questa sede si chiama “Palazzo degli Itali”? E gli si potrebbe rispondere con orgoglio con le parole di Aristotele, o di Tucidide, o di Virgilio, o di Dionigi di Alicarnasso o, meglio ancora, con quelle di Antioco di Siracusa che nel V sec. a.C scrive: “L’intiera terra fra i due golfi di mare, il Nepetinico e lo Scilletinico, fu ridotta sotto il potere di un uomo buono e saggio. Questo uomo si chiamò Italo che denominò per primo questa terra Italia”.

In altri luoghi d’Italia avrebbero realizzato chissà quali grandezze sulla scorta di questa storia. Noi, invece… noi invece no. Nel 2015 un gruppo di associazioni chiese all’allora presidente Oliverio di intitolare la Cittadella come “Palazzo degli Itali”. Tergiversò. Non ascoltò. Non capì l’importanza strategica di quel nome. La proposta è sempre valida. Sono 3500 anni che è valida. Spetterà al prossimo Presidente ricevere la nostra ulteriore sollecitazione nella speranza che abbia la sensibilità politico-strategica e culturale per capire. Per ora, è conveniente che si taccia anziché esternare proposte – come quelle che si leggono in queste ore – che, con tutto il rispetto del mondo, non hanno né visione, né strategia, né significato, ma sembrano soggiacere solo all’emotività o alla vicinanza fisico-temporale con un evento. Ci sono comunque tante aule, vie, spazi e altro ancora che possono essere giustamente e meritoriamente dedicati e intestati. Ma il Palazzo regionale ha una sola, ed una sola, intestazione possibile: è il Palazzo degli Itali”. E’ quanto si legge in un post su Facebook di Fabio Lagonia.