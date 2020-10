L’associazione ‘Petrusinu ogni minestra: ‘La Cittadella venga chiamata Palazzo degli Itali’

A seguire il comunicato stampa dell’associazione Petrusinu ogni minestra

La principale sede istituzionale della Calabria, il prestigioso edificio che ospita la presidenza, la Giunta e gli uffici regionali, deve essere intestata Palazzo degli Itali. Sono anni che, assieme ad altre associazioni, abbiamo lanciato tale proposta motivandola con argomentazioni fondate su un legame storico, culturale e geografico col territorio. Pensare ad altre ipotesi di intestazione sarebbe pertanto un atto di estrema scortesia e mancanza di rispetto sia per la storia del territorio medesimo, sia per le richieste già depositate presso gli uffici regionali. Nell’ipotesi peggiore, invece, si potrebbe pensare a squallide mosse da campagna elettorale.

Perciò, riteniamo che le esternazioni di queste ultime ore che tendono a dare per certa l’intitolazione della Cittadella a Jole Santelli – per la quale nutriamo rispetto e avvertiamo dolore a causa di una morte così prematura – siano frutto di superficialità, emotività, mancanza di pensiero e di visione rispetto a ciò che significa intitolare una sede istituzionale.

Questo è il territorio in cui nacque il nome Italia. Di Re Italo ne parla Aristotele, e non solo lui. Un fatto unico che andrebbe valorizzato nel miglior modo possibile per il nostro territorio. Ciò può avvenire proprio con l’intestazione della massima sede regionale, quella che attualmente tutti chiamiamo Cittadella. Già nel 2015 presentammo tale richiesta all’allora governatore Oliverio, rimanendo purtroppo lettera morta. Ora sarebbe il caso di non abbandonarsi a sentimentalismi ed emotività e pensare che la Cittadella può e deve essere anche un fattore di proiezione positiva fuori dai confini regionali rispetto a ciò che il nostro territorio evoca. Il dato che il nome Italia nacque da queste parti parla già da sé e non dovremmo sforzarci più di tanto per dover convincere qualcuno. Pertanto, speriamo che chi in queste ore sta promuovendo intestazioni frutto di eventi troppo recenti e troppo coinvolgenti dal punto di vista emotivo, possa ravvedersi e comprendere cosa significhi una intestazione. Palazzo degli Itali è il nome che da anni aspettiamo, invochiamo e argomentiamo. Si sia seri, per favore. Anche di fronte a fatti drammatici della vita che non devono essere strumentalizzati.