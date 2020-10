Catanzaro-Foggia 2-1, Calabro: “Prestazione importante e sofferta”

E’ un Calabro soddisfatto quello che pochi istanti dopo la vittoria del suo Catanzaro contro il Foggia si presenta in zona mista per le dichiarazioni di rito post match. Soddisfatto per l’atteggiamento dei suoi oltre che per il risultato e per come ci si è districati in una sfida non semplice come era stato previsto.

«Abbiamo meritato la vittoria fornendo una prestazione importante e sofferta fino alla fine – l’analisi del tecnico – non siamo stati fortunati nel chiuderla prima ma ai ragazzi oggi non posso rimproverare nulla».

Una prestazione «matura» in fin dai conti, contro una squadra abile «a non far giocare l’avversario»: «Ci portiamo a casa questi tre punti e da stasera ci mettiamo a pensare alla Casertana – ha aggiunto Calabro – Dei miei mi è piaciuto l’animo, la compattezza e il fatto che tutti, chi prima e chi dopo, hanno dato un contributo. La sofferenza ed il pareggio? I gol arriveranno – ha chiosato – anche quando saremo più fortunati