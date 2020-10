Consolante: “Non mi riconosco nelle posizioni politiche di Filippo Mancuso”

Dichiarazione di Enrico Consolante:

“Pur avendo già avuto modo di chiarire i motivi per cui ho preso le distanze da alcune posizioni del sindaco Abramo, sento il dovere di sottolineare che il mio ruolo in Consiglio comunale non coincide in alcun modo con le posizioni nelle quali si riconoscono i colleghi che fanno riferimento a Filippo Mancuso. Colgo l’occasione per specificare che le cause che mi hanno allontanato dal sindaco sono di natura esclusivamente politica. Sul piano amministrativo confermo, al contrario, il mio giudizio positivo sull’attività dello stesso Abramo, senz’altro il migliore amministratore che questa città abbia avuto negli ultimi 40 anni”.