Covid: Abramo, si sta scaricando il problema sui sindaci

“Sulle nuove misure del Governo per il contenimento della diffusione del Covd, sono sulla posizione di De Caro: si sta scaricando troppo la problematica sui sindaci”. Lo ha detto all’ANSA il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo.

“Abbiamo problemi ad effettuare i controlli – ha aggiunto Abramo – perché non abbiamo personale sufficiente per poterli eseguire. Abbiamo troppe cose da fare e troppi controlli da eseguire a fronte di una disponibilità di personale assolutamente insufficiente. Il coordinamento con i Prefetti funziona, ma c’é da tenere conto delle difficoltà che dobbiamo affrontare come Amministrazioni comunali”.