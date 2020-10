Pagamenti componenti dei seggi refendari , ecco come fare

In considerazione dell’emergenza Covid, e preso atto delle ultime disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri, l’ufficio Trattamento economico del Municipio, d’intesa con la filiale di Catanzaro della Monte dei Paschi di Siena, che ha in carico il servizio di tesoreria comunale, comunica che è consigliato e opportuno contattare l’istituto di credito per il ritiro dei compensi spettanti a presidenti, segretari e componenti dei seggi elettorali del Referendum costituzionale svoltosi il 20 e 21 settembre scorso. Il suggerimento si è reso opportuno per limitare gli assembramenti all’esterno della banca e per diversificare l’orario di assistenza agli utenti.

I numeri telefonici sono i seguenti: 0961507111; 0961507135

Resta confermato il calendario:

Seggi e date:

Dal n. 1 al n. 20 Lunedì 19/10/2020

Dal n. 21 al n. 40 Martedì 20/10/2020

Dal n. 41 al n. 60 Mercoledì 21/10/2020

Dal n. 61 al n. 80 Giovedì 22/10/2020

Dal n. 81 al n. 91 e seggi speciali Venerdì 23/10/2020