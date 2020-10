Rubati camion e mezzi movimento terra alla ditta che esegue i lavori della fibra

Ancora un furto di mezzi ai danni di una ditta che sta eseguendo lavori in città. Questa volta è toccato all’impresa che si occupa della messa in opera della fibra a Catanzaro. La scorsa notte sono stati rubati camion e mezzi movimento terra. Non è escluso che i ladri in realtà abbiano pensato che i mezzi appartenessero ad un’altra impresa, con sede nella zona sud della città, e nel cui piazzale erano parcheggiati. Il titolare della ditta proprietaria dei mezzi ha sporto regolare denuncia.

(immagine d’archivio)