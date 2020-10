Calcinacci in strada e pericoli: abitanti di Cropani chiedono interventi su un immobile abbandonato

Prima era una scuola, ora è solo un pericolo per incolumità pubblica: non una bella metamorfosi. Una casa diroccata nel cuore del paese è motivo di preoccupazione per molti cittadini cropanesi. L’immobile è così fatiscente che non passa giorno senza che si raccolgano da terra intonaci e calcinacci.

Scrivono a Catanzaroinforma alcuni cittadini di Cropani:

“Un pericoloso ecomostro che oramai sa quaranta anni minaccia la viabilità della molto trafficata statale che collega la cittadina di Cropani a quella di Sersale nonché le abitazioni limitrofe e la centralissima via che conduce al Duomo di Cropani. Una situazione insostenibile annunciano i residenti è un continuo cadere di intonaci e calcinacci sulla strada e crolli di pezzi di tetto un vero pericolo per i pedoni e per le automobili; sono rimaste solo le mura esterne si ha paura che possa verificarsi una grossa tragedia. Già alle fine degli anni ’90 crollò l’ ala adiacente la statale 180 e per fortuna si evitò la tragedia perché non si trovò a passare nessuno. Il grosso immobile era una vecchia scuola elementare nonché abitazione di proprietà privata. Insomma una situazione di pericolo a cui di dovrebbe trovare il più presto possibile un rimedio per la sicurezza di tutti.”

Delle due, una: o la si butta giù o la si ricostruisce, la soluzione di lasciare le cose così come sono non è più percorribile per gli abitanti che risiedono vicino la casa abbandonata.