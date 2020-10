Covid 19, sospese le attività didattiche in una classe dell’Itas

Il dirigente scolastico dell’Istituto Tecnico Statale Chimirri – Settore Tecnologico, Roberto Caroleo, ha comunicato la sospensione delle attività didattiche per la classe 1^E.

“Avendo la figlia di un insegnante manifestato – si legge nell’avviso – sintomi riconducibili al Covid, in attesa dei necessari esami clinici ed in via del tutto precauzionale, si dispone la sospensione delle attività didattiche per la classe 1^E. Si invitano gli alunni tutti a rimanere in isolamento fiduciario sino a nuova comunicazione”. Dal 21 al 24 la classe, in questione, seguirà la didattica a distanza.