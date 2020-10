Maestra positiva al covid-19, scuola dell’infanzia chiusa a Martelletto

Il Sindaco di Settingiano, Rodolfo Iozzo, ha disposto, con propria Ordinanza, che la Scuola dell’Infanzia di Martelletto resterà chiusa nel corso delle giornate di domani e dopodomani, 21 e 22 Ottobre 2020, per procedere, già nella mattinata di domani, a completa sanificazione di tutti gli ambienti.

Tale attività – è scritto anche su un post facebook del primo cittadino che riporta l’ordinanza – si rende necessaria a seguito della positività al Covid-19, registrata nelle ultime ore, di una delle maestre che presta servizio presso l’asilo di Martelletto, seppur residente in altro comune, considerato altresì che possono esservi state persone in contatto con la persona positiva e che quindi è urgente ed indifferibile predisporre in via precauzionale tutte le misure atte a prevenire e contenere il rischio del contagio in attesa di ulteriori comunicazioni e/o disposizioni da parte dell’ASP di competenza.

Risulta inoltre di fondamentale importanza rappresentare che lo stesso primo cittadino ha comunque ricevuto ampie garanzie da parte della Dirigente Scolastica D.ssa Antonella Cerra la quale ha fornito rassicurazioni in ordine alla rigorosa e alla perfetta osservanza dei protocolli sanitari anticovid previsti: uso costante delle mascherine e delle visiere da parte delle maestre e delle collaboratrici scolastiche, uso reiterato di gel disinfettante, ecc..

Tutti i protocolli, anche quelli di collegamento tra Amministrazione Comunale e ASP competente per territorio, sono stati già avviati.

Ogni evoluzione di tale delicata situazione sarà prontamente comunicata alla cittadinanza”, conclude la nota del sindaco sui social.