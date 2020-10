Thermo King Advancer, la nuova pietra miliare nella refrigerazione dei semirimorchi

Ambizione, voglia di fare e capacità di non arrendersi sono spesso il valore aggiunto per superare i momenti difficili, ed è animato da questi sentimenti che il team della Tecnofrigo srl, concessionaria Thermo King per Puglia, Basilicata e Calabria, ha deciso di dare vita ad un evento unico nel suo genere. E’ stato presentato, presso la sede dell’officina autorizzata Thermo Diesel srl di Catanzaro, in un evento a carattere regionale la nuova unità di refrigerazione targata Termo King.

Una manifestazione fortemente voluta dalla dirigenza Tecnofrigo, rappresentata da Michele Pace e magistralmente organizzata da Vito Doria e dai suoi figli che hanno dato così occasione a clienti e colleghi di apprezzare dal vivo un mezzo rivoluzionario per il settore della refrigerazione mobile. Tra momenti di convivialità e di pura formazione tecnica i partecipanti hanno potuto apprezzare le peculiarità della nuova serie Advancer che rappresenta un passo da gigante nella logistica della catena del freddo grazie al vantaggio competitivo offerto da un’architettura totalmente innovativa. Sarà possibile raggiungere un livello di prestazioni assolutamente mai visto prima stabilendo nuovi standard in termini di efficienza, qualità e affidabilità grazie ad una maggiore flessibilità operativa, ad un controllo della temperatura senza pari e un’efficienza dei costi rivoluzionaria e soprattutto si avrà la possibilità di consegnare qualsiasi carico in perfette condizioni. Altro vantaggio non meno rilevante è la possibilità di usufruire dell’assistenza offerta dalla Thermo Diesel che da quasi un decennio è il punto di riferimento in Calabria per le aziende che operano nel settore dei trasporti refrigerati.