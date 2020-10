Il fascino hi-tech delle scale in acciaio

Le scale in acciaio sono sempre un’ottima scelta, indipendentemente dal fatto che siano destinate all’interno o all’esterno di un edificio. Nelle abitazioni, così come nei luoghi di lavoro, le scale in acciaio sono senza dubbio la struttura migliore per coniugare praticità a eleganza, solidità a durevolezza. E il rapporto qualità prezzo non delude mai. Ecco perché dalle vecchie scale di ferro dall’aria spartana utilizzate prevalentemente nell’edilizia industriale del primo Novecento si è passati rapidamente all’utilizzo massiccio del metallo. Non solo il ferro, ma soprattutto l’acciaio è presto diventato il perfetto interprete di quel design hi-tech che ha avuto la sua esplosione negli Anni Settanta. Effettivamente, verrebbe da chiedersi: senza l’acciaio quale sarebbe stata l’evoluzione moderna dell’architettura?

Dai grattacieli alle scale, l’acciaio interpreta il genio creativo

L’acciaio è un materiale dalle caratteristiche straordinarie che ha consentito agli architetti di dare vita a magnifiche suggestioni visionarie. Non solo le scale in acciaio dalle forme inedite ed eleganti, ma anche le strutture audaci come ponti e grattacieli, che hanno ridefinito lo skyline delle metropoli moderne, sono il risultato di genialità creative senza precedenti. Ogni sogno architettonico oggi può essere facilmente realizzato grazie a materiali come acciaio e ferro. Ecco allora che, anche dentro le mura di casa, le scale in acciaio diventano espressione di contemporaneità con finiture, colori ed effetti sempre pronti a stupire e a caratterizzare gli ambienti. Proprio come i ponti e i grattacieli disegnano i profili eleganti e luminosi delle città moderne.

Dieci e lode nella pagella delle scale in acciaio.

Se sul fronte estetico le scale in acciaio sono elementi di arredo promossi a pieni voti, sul fronte della versatilità e della praticità le scale in acciaio si guadagnano anche la lode. Certo, perché una scala in acciaio può essere declinata in tutte le varianti possibili. Le scale in acciaio o in ferro resistono nel tempo conservando il loro aspetto inziale senza bisogno di particolare manutenzione, vanno pulite con un panno e un detergente oppure spolverate. Niente a che vedere, insomma, con tutte quelle cure indispensabili richieste periodicamente dal legno, per fare un esempio.

Quando la scala in acciaio diventa da fai-da-te.

A chiocciola, a rampa, e persino nelle versioni salvaspazio, https://it.fontanotshop.com/scale-in-kit/scegli-scala/scale-acciaio-ferro.html le scale in acciaio e in ferro vengono prodotte oggi in tutte le varianti possibili così da adattarsi a ogni desiderio di arredo, interpretando desideri e bisogni in chiave moderna. Ma c’è di più: le scale in acciaio non sono la scelta principale solo quando si vuole arricchire l’ambiente di dettagli stilistici glamour. Sono l’opzione migliore anche quando il desiderio è quello di optare per le pratiche scale modulari in kit. Queste moderne scale in acciaio non sono altro che scale modulari prefabbricate, semplicissime da installare. Insomma, sono la risposta puntuale per chi preferisce ricorrere al fai da te senza però avere grandi competenze tecniche.

Scale in acciaio, ma non da solo

C’è chi non subisce il fascino freddo e avveniristico delle scale completamente in acciaio e magari preferisce puntare sull’ abbinamento con altri materiali, così da smorzare l’impatto estetico del metallo. Si tratta di una scelta stilistica comprensibile che trova soddisfazione in un’interessante gamma di combinazioni. Le scale in acciaio accostate a elementi strutturali in vetro ne sono la riprova. Questo tipo di scala compare frequentemente in abitazioni lussuose dallo stile molto ricercato ma al contempo minimale, volto principalmente a esaltare la luminosità e la pulizia degli ambienti. Le scale in acciaio e legno invece trovano spazio nelle abitazioni giovani, che mostrano un occhio attento alle tendenze dell’interior design contemporaneo, strizzando però l’occhio al calore e all’accoglienza dei materiali classici.