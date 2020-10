L’attenzione delle forze dell’ordine si è spostata questa mattina nel quartiere Santa Maria, in via della Resistenza. Secondo quanto si apprende i Militari della compagnia dei carabinieri di Catanzaro, agli ordini del capitano Ferdinando Angeletti, con l’ausilio delle unità cinofile, hanno effettuato delle perquisizioni in alcune villette della zona.