Richiesta la bonifica dell’area dell’ex scuola Mazzini

“Lo stato igienico-sanitario in cui versa l’area della scuola Mazzini continua a destare preoccupazione tra i residenti costretti a convivere con una problematica che si protrae da troppo tempo. Per questo motivo ho inviato una richiesta scritta all’assessore all’ambiente, Domenico Cavallaro, al fine di risolvere al più presto, con un intervento di bonifica, questa criticità perché la tutela del decoro urbano deve essere un obiettivo primario specialmente per il centro storico”. Lo afferma il consigliere comunale del gruppo Catanzaro con Abramo, Enrico Consolante.

“Le immagini dei rifiuti di ogni tipo abbandonati e ammassati all’interno del cortile dell’ex scuola Mazzini, così come il cattivo odore e la presenza diffusa di topi, sono una brutta cartolina per il cuore della città. E’ necessario che si dia seguito alle segnalazioni dei cittadini, rimuovendo la discarica abusiva e scongiurando il rischio del ripetersi di questa problematica. Mi auguro che l’assessore e il settore preposto, guidato da Bruno Gualtieri, prestino la doverosa attenzione per la salvaguardia dell’igiene pubblica e, al tempo stesso, dell’immagine della città”.