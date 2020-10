Semina panico con la sua auto in zona Aranceto, intervento della Polizia

Stava diventando un pericolo per sé e per gli altri un uomo, già noto alle forze dell’ordine come consumatore abituale di sostanze stupefacenti, che alla guida della sua auto poco fa ha seminato il panico in zona Aranceto. È stato necessario, per fermarlo, l’intervento di un equipaggio del Commissariato di Catanzaro Lido, agli ordini del vicequestore Andrea Ludovico, della Questura di Catanzaro guidata da Mario Finocchiaro, e di uno del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato. Sul posto anche i sanitari del 118.