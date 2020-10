Didattica a distanza domani e sabato al liceo scientifico di Lamezia, continua a salire il numero di positivi in città

Al liceo scientifico Galileo Galilei dopo la chiusura odierna legata ad una positività è prevista, in via precauzionale e fino a nuove disposizioni, la sospensione delle attività didattiche in presenza per tutte le classi domani e sabato.

I docenti e gli studenti seguiranno l’orario attualmente vigente, collegandosi nelle rispettive classi virtuali, già predisposte da ogni singolo docente. Le lezioni riprenderanno, in presenza, regolarmente lunedì, mentre l’organizzazione degli Uffici per tale giornata è affidata al DSGA

Dal Comune emesse intanto 11 ordinanze, di cui 3 per altrettante donne risultate positive, e le altre per i 21 cittadini ritenuti contatti che dovranno osservare la quarantena preventiva.