Dossier statistico immigrazione: il 28 ottobre la presentazione a distanza

Il Dossier statistico immigrazione da 30 anni segue l’evoluzione del fenomeno migratorio in Italia, fornendo un’analisi organica dei dati statistici sull’immigrazione.

Il trentennio documentato dal Dossier si presenta come un articolato contenitore di eventi, personaggi, orientamenti, stimoli di ricerca e di impegno operativo. Sono tanti, oltre ai membri dell’équipe centrale e della rete territoriale, ad aver contribuito negli anni al Dossier, considerandolo a ragione anche un proprio prodotto.

In virtù del Dpcm firmato il 18 ottobre dal Presidente del Consiglio, sulle misure per il contrasto e il contenimento dell’emergenza Covid-19, ci impone di presentare il 30° Dossier Statistico Immigrazione, il 28 ottobre alle 12,30, esclusivamente a distanza.

QUINDI IL 28 OTTOBRE 2020 CI VEDIAMO QUI: https://us02web.zoom.us/j/8485981841?pwd=WHM4WmVoWThyclBBZ01SQ1Y3b2lMZz09

LE CREDENZIALI SONO: ID riunione: 848 598 1841; Passcode: 281020

Durante l’evento sarà possibile scaricare fino alle ore 13 il testo integrale del Dossier. Punto di distribuzione delle copie del Dossier Statistico Immigrazione 2020 in Calabria è la Comunità Progetto SUD via Conforti 67°BIS C.A.P. 88046, prima di recarsi in sede, inviare una mail non prima del 28 ottobre 2020 a centrolegale@comunitaprogettosud.it per prenotare e sincerarsi che siano rimaste delle copie.

Introduce e coordina i lavori Donatella Soluri (Presidentessa della commissione Pari opportunità della Provincia di Catanzaro), seguirà poi il video di presentazione.

A presentare i dati del 2020 sarà Roberta Saladino (Dottore di Ricerca in “Storia Economica, Demografia, Istituzioni e Società nei Paesi del Mediterraneo” – Referente Regionale del Centro Studi e Ricerche IDOS per la Calabria).

I relatori saranno: Jens Hansen (Referente della Chiesa Valdese in Calabria): Immigrati ai tempi del Covid – criticità e un esempio di buona prassi; Cosimo Cuomo (Dirigente della Regione Calabria, Dipartimento – Lavoro, Settore n.1 – Mercato del lavoro, Osservatorio): Il mercato occupazionale in Calabria; Lorenzo Surace (Referente Regionale della Rete Nazionale dell’INMP in Calabria): Salute, Covid e immigrazione; Marina Galati e Ousman Jaiteh (Co-fondatrice e Direttrice di Progetto SUD e Mediatore interculturale presso Progetto SUD): Accoglienza dei richiedenti asilo al tempo della pandemia