La Scuola Biblica Diocesana riparte da Catanzaro. Gli incontri alla chiesa del Monte

Ripartita da qualche giorno l’esperienza della Scuola Biblica Diocesana, fortemente voluta dall’Arcivescovo Vincenzo Bertolone e che ha l’obiettivo di radicare le Sacre Scritture nelle persone e nella comunità ecclesiale. La Bibbia è, infatti, il libro del popolo di Dio e non di pochi privilegiati e non può pertanto è essere relegata negli scaffali o appannaggio di circoli e gruppi prescelti. Proprio per favorire il coinvolgimento di quanti vogliono approfondire la conoscenza delle Scritture, per questo nuovo anno pastorale, gli incontri biblici si terranno sia nella sede storica di Squillace sia presso la Chiesa del Monte a Catanzaro.

Proprio a Catanzaro, lunedì 26 ottobre, alle ore 17,00, è previsto il primo appuntamento sul libro degli Atti degli Apostoli. Gli incontri saranno tenuti dal noto gesuita Padre Pino Stancari che opera da anni a Cosenza, profondo e stimato conoscitore del testo sacro. Come sottolineato da don Pino Silvestre (rettore della Chiesa del Monte) e don Vincenzo Lopasso (direttore della Scuola Biblica), nel libro degli Atti degli Apostoli possiamo contemplare il dono e il mistero della vita cristiana. Pietro e Paolo ci aiutano ad entrare e contemplare questo mistero: il carisma della vita cristiana.

Per informazioni è utile consultare la pagina facebook della Scuola Biblica (https://www.facebook.com/Scuola-Biblica-Diocesana).