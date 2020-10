Lite in famiglia a Catanzaro, una donna finisce in ospedale

Momenti di tensione questo pomeriggio, quando si è reso necessario un intervento dei carabinieri per una lite in famiglia in una abitazione di via Pio X, nella zona Nord di Catanzaro.

Sul posto sono intervenuti, a supporto, anche i Vigili del fuoco, e una autombulanza che ha trasportato in ospedale la donna coinvolta nella lite.

Nell’episodio sarebbe coinvolto un uomo di nazionalità rumena.

Avviati gli accertamenti di rito da parte dei carabinieri della Compagnia di Catanzaro.