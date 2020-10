Covid 19, nuova positività tra il personale del Centro di Salute Mentale

Dopo – notazione puramente temporale, non causale – i due articoli con i quali riferivamo, ieri e oggi, della situazione di attesa al Centro di Salute Mentale di Cavita (li trovate qui e qui ), in serata sono arrivati i risultati dei tamponi eseguiti sul personale. A parte la positività già accertata della tirocinante, che aveva fatto scattare lo screening, è risultata positiva una dottoressa del Centro.

Non si conoscono ancora le determinazioni dell’Ufficio prevenzione dell’Asp, ma è lecito supporre che il Centro verrà a questo punto chiuso per un limitato numero di giorni, il tempo necessario per effettuare una sanificazione completa degli ambienti. Centro chiuso, è bene precisare, non solo al pubblico, come è stato ieri e oggi, ma anche per il personale, che aveva continuato a frequentare il presidio, struttura che fornisce servizi essenziali e, talora, con connotazioni di urgenza.

La circostanza iniziava a provocare una certa tensione tra il personale, gran parte del quale ha continuato a lavorare nonostante l’impossibilità di dare risposte precise all’utenza che pure ha continuato a rivolgersi alla struttura.