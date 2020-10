Inquilini morosi, pubblicato l’avviso per l’erogazione di contributi economici

Nell’area trasparenza del portale www.comune.catanzaro.it è stato pubblicato l’avviso per l’erogazione di contributi economici in favore di inquilini morosi incolpevoli anno 2020. A darne notizia è l’assessore alle politiche sociali, Lea Concolino, specificando che la domanda potrà essere inviata fino al 28 febbraio 2021 e compilata dai soggetti in possesso dei requisiti richiesti, utilizzando il modulo scaricabile dal sito.

Nell’avviso vengono indicati come criteri preferenziali per la concessione del contributo

La presenza all’interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia ultrasettantenne o minore o con invalidità accertata per almeno il 74%; in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l’attuazione di un progetto assistenziale individuale.

L’assessore Concolino, sempre riguardo alle misure sulle politiche abitative, informa “gli aventi diritto ai contributi per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, anno 2019, che le risorse stanziate per il Comune di Catanzaro non sono ancora state trasferite, auspicando che al più presto si possa dare seguito a tutti gli adempimenti”.