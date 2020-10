Lamezia Terme, auto in fiamme in via del Progresso

La scorsa notte alle ore 4.35 una squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme è intervenuta in Via del Progresso per incendio autovettura parcheggiata in prossimità della abitazione del proprietario.

La macchina interessata, una Citroën C3,è andata completamente distrutta mentre danni parziali, nella parte posteriore destra, ad una Renault parcheggiata a poca distanza.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione delle fiamme ed alla messa in sicurezza del veicolo. Disagi alle abitazioni vicine dovute al fumo nero ed acre sviluppatosi dalla combustione.

Tanta paura ma, non si registrano danni a persone.

Sul posto Carabinieri per gli adempimenti di competenza. Accertamenti in corso circa l’origine del rogo.