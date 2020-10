L’Ato di Catanzaro premiato da Conai

«Esprimo soddisfazione per il doppio riconoscimento che ci viene assegnato che conferma il percorso di crescita di Catanzaro e degli altri 80 comuni che compongono l’ATO». Con queste parole il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo commenta il premio Comune Riciclone assegnato, durante l’Ecoforum di Legambiente, per gli apprezzabili risultati conseguiti in ambito comunale, anche con il CONAI, se si considera che nel 2015 la raccolta differenziata non arrivava al 5%, e che ad oggi ha superato il 70%, con la vendita dei prodotti separati che ha fatto introitare circa 1,3 mln di euro su base annua.

Il Consorzio Nazionale Imballaggi ha assegnato il premio Teniamoli d’occhio all’Ambito Territoriale Ottimale di Catanzaro per essere l’unico nella Regione Calabria ad aver definito il piano di gestione.

Sul premio, il Presidente dell’ATO Catanzaro, Sergio Abramo, ha dichiarato: «Ringrazio il CONAI per la fattiva collaborazione fornita all’Ufficio Comune dell’Ambito Territoriale di Catanzaro nella redazione del Piano d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di questa Comunità. Un progetto complesso che ci ha visti impegnati per diversi mesi, costruito nel dettaglio per ciascuna delle realtà territoriali con lo scopo di pianificare un servizio più efficiente e rispondente alla Comunità da servire. È ormai concluso il processo di pianificazione, essendo di imminente avvio l’iter di approvazione del piano che consentirà alla comunità di Catanzaro di individuare il gestore unico per il ciclo integrato dei rifiuti.

Questo premio è stimolo per proseguire nel percorso di attuazione del piano, che garantirà risultati di piena sostenibilità

CONAI supporta da sempre le realtà locali, in particolare quelle del Mezzogiorno, per il raggiungimento di risultati sempre migliori nell’avvio a riciclo dei rifiuti di imballaggio. «Risultati come quello dell’ATO di Catanzaro dimostrano come la collaborazione fra CONAI, le istituzioni e i cittadini permetta di raggiungere grandi risultati in poco tempo» commenta il presidente CONAI Luca Ruini. «Catanzaro è un esempio virtuoso che può e che deve essere di esempio per molte realtà del Sud Italia: una raccolta differenziata di qualità è il primo passo verso un’economia circolare sempre più solida. I conferimenti di imballaggi al sistema CONAI nelle Regioni del Sud, lo scorso anno, sono aumentati del 16%: auspichiamo che questo trend positivo continui, anche per colmare il gap fra i risultati di raccolta differenziata del meridione e quelli di molte regioni del Nord, essenziale per il raggiungimento degli obiettivi di riciclo che l’Europa ci chiede entro il 2025».