Sergio Costanzo, Consigliere Comunale di Catanzaro, Capogruppo del movimento politico #fareperCatanzaro, ha scritto un esposto al Prefetto di Catanzaro per mancati interventi di pulizia in Via Siciliani.

A seguito di segnalazioni pervenute da cittadini residenti nella zona e di apposito sopralluogo effettuato sulla Via Siciliani di questo Comune – si legge nell’esposto – ho verificato la carenza dei requisiti minimi di sicurezza dell’arteria in questione. L’Amministrazione Comunale nonostante i continui solleciti non ha posto in essere alcuna iniziativa per verificare le anomalie segnalate e, quindi, intervenire con la necessaria attività di manutenzione straordinaria per eliminare, definitivamente, i disagi dei residenti nella zona rispetto al segnalato stato di abbandono.

Un intervento immediato di sfalcio e bonifica è assolutamente necessario ed improcrastinabile. Premesso quanto sopra lo scrivente chiede un autorevole intervento nei confronti dell’Amministrazione Comunale perchè si determini con l’urgenza che il caso richiede ed assicuri una corretta e sicura fruibilità di una parte di territorio alla popolazione residente che, come gli altri, paga regolarmente le tasse.