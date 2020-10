Negozio di edilizia trasformato in market della droga, convalidato l’arresto

È stato convalidato l’arresto e sono stati disposti gli arresti domiciliari per S.T. , difeso da Antonio Ludovico che per il suo cliente ha chiesto l’abbreviato. Il giudice Rinaldi si è riservato sul dissequestro dei soldi trovati in casa. L’uomo ieri era stato arrestato dai carabinieri di S.Maria perchè nel suo negozio di edilizia erano stati trovati circa 343 grammi di sostanza stupefacente di Marijuana, suddivisi già in involucri da 10 grammi l’uno.

Leggi anche Operazione dei Carabinieri Il negozio di edilizia trasformato in market della droga, un arresto nel quartiere Santa Maria