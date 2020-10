Posti letto di malattie infettive Covid, Zuccatelli: “Li ho già attivati”

“Il rettore non ha proposto nulla di nuovo, questi 12 posti letto di Malattie infettive io li ho già attivati”. Lo ha detto all’ANSA Giuseppe Zuccatelli, commissario straordinario dell’Azienda ospedaliera di Catanzaro “Pugliese Ciaccio” e del policlinico universitario “Mater Domini“, facendo riferimento alla lettera del rettore Giovambattista De Sarro in cui l’Università proponeva la riattivazione di 12 posti letto di malattie infettive Covid al nono livello dell’edificio A del Policlinico universitario di Germaneto.

“Gli ho chiesto 30 posti letto – ha detto Zuccatelli – per attivarne altrettanti al Pugliese trasferendo dal nosocomio cittadino Geriatria nel blocco C. Questa è la mia richiesta, punto. Mi ha detto che servivano quattro o cinque giorni di tempo per fare i suoi passaggi interni. Dopodiché se è sì, bene, se è no, farò una conferenza stampa per dire che in Italia c’è della gente che si può permettere di tenere 75 posti letto vuoti, che non si sa a che cosa servono”.