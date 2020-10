‘Centro salute mentale, la prima sanificazione mercoledì 21, appena si è saputo del caso di positività’

“In relazione all’articolo sulla mancata sanificazione del Centro Salute Mentale di Cavita preme evidenziare quanto segue:

– La prima sanificazione dei locali é stata effettuata giorno mercoledì 21 in orario notturno, non appena si é venuti a conoscenza della positività della tirocinante.

-La seconda sanificazione sarà effettuata domani mattina alle ore 8 in quanto la relativa richiesta é pervenuta oggi , per via telefonica da parte del Medico competente Aziendale. Pertanto mi preme pretendere una rettifica dell’articolo pubblicato”. La precisazione arriva dal Dipartimento di Prevenzione, Servizio Disinfezione e Disinfestazione dell’Asp di Catanzaro.