Elezioni ad Andali, quelle strane liste formate dai “pugliesi” e l’interesse di “Sriscia la notizia”

Se Andali parla del famoso tg satirico “Striscia la notizia” è fatto noto, se “Striscia la notizia” parla di Andali è fatto nuovo.

Ieri era, venerdì 23 ottobre 2020, la seguitissima trasmissione di Antonio Ricci si è occupata, con la rubrica “Pinuccio rispondi”, delle ultime elezioni amministrative nel paese di origini albanesi dove, a sorpresa, è stata presentata una lista composta da soli cittadini pugliesi, precisamente di Cerignola.

La legge lo consente e l’hanno fatto, ma i cittadini pugliesi non si sono fatti mai vedere né per un comizio né per una caffè al bar: la domanda del TG satirico è cosa si cela dietro?

In realtà il fenomeno pare essere più diffuso . Lo aveva già portato alla luce il giornalista Giuliano Foschini sulla pagine del quotidiano La REpubblica, riportando il fatto alla circostanza che molti dei cadindati facessero parte delle forze dell’ordine e che, subito dopo l’elezione, si fossero dimessi, quasi per “approfittare” di permessi dati in campagna elettorale.

Ovviamente tutte ipotesi da verificare.

In basso il servizio di Striscia la Notizia

https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/striscialanotizia/candidopoli-nuovi-retroscena_F310547901023C07

repubblica